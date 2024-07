USA melden Zerschlagung eines russischen Fake-News-Netzwerks

Bot-Farmen und KI: Maschinen, die sich als Menschen ausgaben, sollen im großen Stil die Meinung von Social-Media-Nutzern in den USA und anderen westlichen Staaten manipuliert haben.

Die USA haben nach Angaben des Justizministeriums eine russische Desinformationskampagne im Onlinedienst X gestoppt. Dabei seien von künstlicher Intelligenz (KI) unterstützte Bots eingesetzt worden, um gefälschte Profile auf X zu erstellen, teilte das US-Justizministerium mit. Bots sind Computerprogramme, die ohne Beteiligung eines Menschen Aktionen ausführen und beispielsweise mit anderen Profilen in sozialen Netzwerken agieren können.

Beamte hätten zwei Internet-Domains beschlagnahmt; 968 Profile seien untersucht worden, teilten die US-Behörden weiter mit. Russische Stellen sollen die Domains und zahlreiche Social-Media-Profile zur Verbreitung von Desinformation in den USA und anderen Ländern genutzt haben.

Nur vermeintlich US-Bürger

Viele dieser Profile hätten vorgegeben, zu Menschen in den USA zu gehören. Die Betreiber hätten darüber jedoch Nachrichten mit Falschdarstellungen im Sinne Russlands verschickt. Dahinter habe die Absicht gestanden, Zwietracht in den Vereinigten Staaten und andernorts zu säen. Das Vorhaben sei von einem hochrangigen Redakteur des russischen Staatssenders RT geplant, vom Kreml finanziert und vom Russlands Geheimdienst FSB unterstützt worden.

X-Hauptquartier in San Francisco (Archivbild): Texte, Bilder und Videos - nicht von Menschen, sondern von Maschinen Bild: Justin Sullivan/AFP/Getty Images

Der Chef der Bundespolizei FBI, Christopher Wray, sagte, die nun durchgeführten Maßnahmen seitens der USA seien ein Novum bei der Zerschlagung einer von Russland unterstützten generativen KI-gestützten Social-Media-Bot-Farm. In Bot-Farmen ist eine Vielzahl an Bots samt der zugehörigen Computer- und Smartphone-Hardware zusammengeschaltet.

Betrügerische Inhalte im Sekundentakt

Angesichts wichtiger Wahlen in diesem Jahr - etwa in den USA Anfang November - haben sich Fachleute besorgt über zunehmende Cyberkriminalität geäußert. Sie haben unter anderem die Sorge, dass mittels KI binnen Sekunden und in großem Umfang betrügerische Inhalte produziert werden können, um Menschen hinsichtlich ihrer Meinungen und Entscheidungen zu manipulieren.

jj/AR (afp, rtr, ap)