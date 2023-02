USA liefern Perus Ex-Präsidenten Toledo aus

Die USA hätten dies bewilligt, heißt es in einem Tweet der Generalstaatsanwaltschaft des südamerikanischen Landes. Das Büro für internationale Justiz-Zusammenarbeit koordiniere mit nationalen und internationalen Behörden die bevorstehende Umsetzung der Auslieferung.

Seit 2018 forderte das Andenland die Auslieferung des 76-Jährigen, der in Peru von 2001 bis 2006 regierte. Die Justiz in Peru wirft Alejandro Toledo vor, bis zu 20 Millionen US-Dollar Bestechungsgeld vom brasilianischen Baukonzern Odebrecht für den Bau der Interoceanica angenommen zu haben - die Straße verbindet in Südamerika über Tausende Kilometer Atlantik und Pazifik. Toledo, der in Peru von 2001 bis 2006 regierte, bestreitet die Vorwürfe.

Seit 2017 hält sich der Peruaner in Kalifornien auf. Er hatte sich in die USA abgesetzt, nachdem er in Peru angeklagt worden war.

Eine weitverzweigte Affäre ...

Odebrecht hat nach Ermittlungen der Justizbehörden mehrerer Länder jahrelang Politiker und Beamte in zahlreichen Staaten Lateinamerikas bestochen, um an lukrative öffentliche Bauaufträge zu kommen. Insgesamt sollen 785 Millionen Dollar Schmiergeld geflossen sein. Mehrere Odebrecht-Manager hatten durch Aussagen die Ausmaße des Skandals ans Licht gebracht.

Wegen seiner boomenden Wirtschaft war Peru stark betroffen. In dem Land wurde gleich gegen vier ehemalige Präsidenten wegen Korruption ermittelt, neben Toledo Ollanta Humala (2011-2016) und Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018). Alan García (1985-1990 und 2006-2011) erschoss sich bei seiner Festnahme.

