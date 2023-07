USA: Historische Fluten in Vermont

Simon Jennings befreit den Bürgersteig vor dem beschädigten Antiquitäten-, Kunst- und Einrichtungsgeschäft, das er und seine Frau in der Innenstadt von Montpelier besitzen, von Schlamm. So viel Regen wie in den vergangenen 48 Stunden fällt hier sonst innerhalb von zwei Monaten. Flüsse und Seen konnten die Wassermassen nicht mehr aufnehmen. Sie schwollen stark an und traten über die Ufer.