Von Florida im Süden bis nach New York und Boston im Norden: An der US-Atlantikküste ist es seit Tagen ununterbrochen heiß. Die New Yorker strömen an die Strände, in die Parks und Schwimmbäder, denn die Stadt erlebt ihre zweite Hitzewelle in diesem Sommer. Hier kühlen sich viele Einwohner am Strand von Coney Island ab.