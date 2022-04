USA: Die ukrainische Diaspora und der Krieg

Ukrainer in den USA sorgen sich wegen des Krieges in der ehemaligen Heimat. In New York leben rund 150.000 Menschen aus der Ukraine. Die Stadt an der Ostküste der USA hat damit die größte ukrainische Gemeinde in den USA. Der Krieg in ihrem ehemaligen Heimatland trifft sie tief. Viele wollen helfen, denn es gibt bis heute familiäre Verbindungen in die Ukraine.

Kenia: Alte Kühlgeräte machen das Klima wärmer

Alte Kühlschränke und Klimaanlagen sind wahre Klimakiller. Sie verbrauchen viel Strom und in ihnen gibt es klimaschädliche Kühlmittel, die entweichen können. Mit der richtigen Wartung könnte man das stoppen. Ein Trainingsprogramm bildet deswegen Frauen und Männer zu Technikern aus, die alte Geräte überholen. Das schützt das Klima und schafft Arbeitsplätze.

Kap Verde: Der zunehmende Tourismus bedroht die Vogelwelt

Der Bestand der Seevögel geht auf der ganzen Welt zurück. Klimawandel, Plastikverschmutzung des Meeres und Futtermangel nehmen den Tieren die Lebensgrundlage. Auf Kap Verde bemühen sich Vogelschützer, wenigstens die Brutgebiete dortiger Arten zu schützen – auch gegen den wachsenden Tourismus.

Brasilien: Belo Horizonte geht neue Wege

Verkehrsberuhigte Zonen, ausgebaute Fahrradwege und befestigte Bürgersteige sind in Brasilien nicht selbstverständlich. Die Metropole Belo Horizonte geht in Sachen Mobilität mit gutem Beispiel voran. Tempo 30- und Kinderspielzonen helfen nicht nur der Umwelt und sorgen für mehr Sicherheit im Straßenverkehr - sie stärken auch den sozialen Zusammenhalt.

Indonesien: Multikulturelle Kochkunst auf Java

In der Hafenstadt Semarang kommen kulturelle Einflüsse aus der ganzen Welt zusammen. Besonders merkt man das an der Küche der Stadt. Untung Usodo bereitet in seiner Küche Lumpia, einen gerollten Kuchen, in dem sich chinesische und indonesische Kochkunst wiederfinden.

