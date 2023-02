Bergung mit Schlauchbooten

Es sieht aus, als zögen Fischer eine überdimensionale Qualle an Bord. Tatsächlich aber zeigt dieses vom US-Verteidigungsministerium am Dienstag zur Verfügung gestellte Bild Mitglieder einer Einheit für Kampfmittelbeseitigung bei der Bergung eines Trümmerteils aus dem Meer. Insgesamt soll der Ballon rund 61 Meter hoch gewesen sein und so viel gewogen haben wie ein kleines Linienflugzeug.