USA bemühen sich im Niger um Deeskalation

Die US-Spitzendiplomatin Victoria Nuland hat im Niger führende Köpfe der Militärjunta getroffen, die die Macht in dem westafrikanischen Land an sich gerissen hat. Die Putschisten verkünden indes eine wichtige Personalie.

Victoria Nuland kam in Nigers Hauptstadt Niamey mit dem neuen Stabschef der Streitkräfte, Moussa Salao Barmou, und drei weiteren Mitgliedern der Militärjunta zusammen, wie die US-Spitzendiplomatin mitteilte. Die mehr als zwei Stunden langen Gespräche seien "äußerst offen und manchmal ziemlich schwierig" gewesen, berichtete die 62-Jährige. Ihre Bitte, den Ende Juli entmachteten und festgesetzten Präsidenten Mohamed Bazoum zu treffen, sei abgelehnt worden. Auch den selbsternannten neuen Machthaber, General Abdourahamane Tiani, habe sie nicht sehen können.

USA bieten "gute Dienste" an

"Ich hoffe, dass sie die Tür zur Diplomatie offen halten werden", sagte Nuland mit Blick auf die Putschisten. Sie habe eine "Reihe von Optionen" genannt, wie der Staatsstreich rückgängig gemacht werden könne. "Das war ein erstes Gespräch, in dem die Vereinigten Staaten ihre guten Dienste anboten, wenn die Verantwortlichen den Wunsch haben, zur verfassungsmäßigen Ordnung zurückzukehren." Sie würde jedoch "nicht sagen, dass dieses Angebot in irgendeiner Weise berücksichtigt wurde".

Nuland betonte, sie habe die Konsequenzen für Nigers Beziehungen zu den USA deutlich gemacht, sollte Bazoum nicht wieder eingesetzt werden. Zudem sollte Niger nicht dem Weg des Nachbarlands Mali folgen und Söldner der russischen Gruppe Wagner hinzuziehen, warnte die Amerikanerin. Die Militärs seien sich der "Risiken" eines Bündnisses mit Russland bewusst, meinte die Topdiplomatin des Washingtoner Außenministeriums.

Staatschef Mohamed Bazoum (r.) bei einem Treffen mit US-Außenminister Antony Blinken im März 2023 Bild: Presidency of Niger/AA/picture alliance

ECOWAS organisiert Sondergipfel

Die Westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft ECOWAS will am Donnerstag über das weitere Vorgehen beraten. Der Staatenbund, der eine militärische Intervention im Niger in Betracht zieht, kommt dann in Nigerias Hauptstadt Abuja zu einem Sondergipfel zusammen.

ECOWAS hatte der Militärjunta in Niamey ein einwöchiges Ultimatum gestellt, die Macht an Bazoum zurückzugeben. Die Frist lief am vergangenen Wochenende ab. Die Junta sperrte stattdessen den Luftraum über Niger und drohte, die nigrischen Streitkräfte würden sich jedem Angreifer entschlossen entgegenstellen.

Junta setzt Premierminister ein

Die Militärs benannten unterdessen einen neuen Ministerpräsidenten, nämlich den Ökonomen Ali Mahaman Lamine Zeine. Er war längere Zeit Finanzminister im Kabinett des 2010 gestürzten Ex-Präsidenten Mamadou Tandja. Zuletzt arbeitete Lamine Zeine laut einem nigrischen Medienbericht für die Afrikanische Entwicklungsbank im Tschad.

