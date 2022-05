Global 3000

USA: Atomtest-Opfer kämpfen um Entschädigung

Seit Beginn des Krieges in der Ukraine wird verstärkt über den Einsatz von Atomwaffen diskutiert. Währenddessen leiden in den USA Menschen unter den Folgen von Atomtests aus den 50er und 60er Jahren in der Wüste von Nevada. Viele Menschen sind an Krebs erkrankt und warten noch immer auf Entschädigung.