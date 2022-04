Global 3000

USA: Amerikas ukrainische Diaspora und der Krieg

In New York leben rund 150.000 Menschen aus der Ukraine. Die Stadt an der Ostküste der USA hat damit die größte ukrainische Gemeinde in den USA. Der Krieg in ihrem ehemaligen Heimatland trifft sie tief. Viele wollen helfen, denn es gibt bis heute familiäre Verbindungen in die Ukraine.