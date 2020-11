US-Wahl: Abwarten und Sorge in der EU

Den noch offenen Wahlausgang in den USA kommentierte der Außenbeauftragte der EU, Josep Borrell, wie es sich für sein Amt gehört: diplomatisch. "Das amerikanische Volk hat besprochen", schrieb Borrell auf Twitter. "Während wir auf die Wahlergebnisse warten, bleibt die EU bereit, weiter an einer starken transatlantischen Partnerschaft zu arbeiten, die auf gemeinsamen Werten und gemeinsamer Geschichte fußt."

Der ehemalige spanische Außenminister weiß natürlich, dass er im Falle eines Wahlsieges von Donald Trump weiter mit einem in der EU als relativ unberechenbar angesehenen Präsidenten zusammenarbeiten muss. Nach Einschätzung des EU-Experten Janis Emmanouilidis von der Denkfabrik European Policy Centre würde der Druck auf Europa in einer möglichen zweiten Amtszeit noch zunehmen.

Grüner Bütikofer: "Angriff auf die Demokratie"

Weniger Zurückhaltung übt der außenpolitische Experte von Bündnis 90/Die Grünen im Europäischen Parlament, Reinhard Bütikofer. Er sagte am Mittwochmorgen, die Ankündigung von Präsident Trump, die Auszählung in einigen Bundesstaaten per Gerichtsbeschluss beenden zu lassen, sei ein "beispielloser Angriff auf die amerikanische Demokratie".

Bütikofer wies darauf hin, dass sich in der US-amerikanischen Geschichte noch nie ein Präsident vorzeitig zum Gewinner einer Wahl erklärt habe, während die Stimmen in einzelnen Bundesstaaten noch ausgezählt wurden und das Ergebnis nicht klar war. Bütikofer rief "gewichtige Stimmen der Republikaner" auf, dem "umstürzlerischen Vorgehen ihres Präsidenten öffentlich zu widersprechen".

Bleibt das freundliche Händeschütteln? EU-Außenbeauftragter Josep Borrell (l) und US-Außenminister Mike Pompeo (r)

Präsident Donald Trump hatte im Weißen Haus erklärt, er habe einige umkämpfte Bundesstaaten gewonnen, bevor die zuständigen Wahlbehörden ein Ergebnis festgestellt haben. Er kündigte an, den Obersten Gerichtshof der USA anrufen zu wollen. Er sprach von Wahlbetrug und einer Schande für das Land. Einige Stunden zuvor hatte der Herausforderer, der Kandidat der Demokraten, Joe Biden, erklärt, er sehe sich "auf dem Weg zum Sieg."

Sloweniens Premier: "Trump hat gewonnen"

Janez Jansa, der Ministerpräsident des EU-Mitgliedslands Slowenien, hat sich auf die Seite von Donald Trump geschlagen. Es sei ziemlich klar, dass das US-amerikanische Volk Trump wiedergewählt habe, schrieb Jansa auf Twitter.

"Mehr Verzögerungen und das Leugnen der Fakten durch die etablierten Medien würde den Sieg des Präsidenten nur noch größer machen." Der konservative Jansa zweifelt wie Trump den von Menschen gemachten Klimawandel an und tritt dafür ein, dass Slowenen wie US-Amerikaner Waffen tragen dürfen.

Litauens Ex-Präsidentin: "Handelskrieg droht"

Die ehemalige Präsidentin Litauens, Dalia Grybauskaite, sagte der Deutschen Welle, die Entwicklung gehe in eine "hässliche Richtung". Sie sei besorgt, über eine tiefere Spaltung der US-amerikanischen Gesellschaft. In einer möglichen zweiten Amtszeit werde Trump "zuverlässig unvorhersehbar" bleiben. "Auf der internationalen Bühne wird es sehr schwierig werden, über internationalen Institutionen und die transatlantischen Beziehungen nachzudenken", sagte Grybauskaite, die in ihrem früheren Amt Donald Trump persönlich erlebt hat.

Seite an Seite beim NATO-Gipfel 2017: Trump (Mi.) und Grybauskaite (re.)

Für das NATO-Land Litauen sieht sie weniger Probleme. "Er hat sich zum Beistand verpflichtet." Für die EU drohe aber ein Handelskrieg mit Strafzöllen. Bei der militärische Verteidigung gegenüber Russland werde sich Europa mehr anstrengen müssen. Grybauskaite geht aber davon aus, dass sowohl Donald Trump als auch Joe Biden zur NATO stünden, falls sie Präsident würden.

Der grüne Europaabgeordnete Rasmus Andresen bezeichnete das Vorgehen Trumps als ein Kapitel aus dem "Lehrbuch des Populismus": "Fakten verdrehen, selbst lügen und es dann dem Gegner vorwerfen, abschließend vor Chaos warnen, das man selbst angerichtet hat."