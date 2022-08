US-Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi in Taiwan eingetroffen

Ungeachtet aller Warnungen aus Peking hat die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, auf ihrer Asienreise auch Taiwan angesteuert. Wie mehrere Nachrichtenagenturen übereinstimmend melden, traf die 82-Jährige per Flugzeug in der Hauptstadt Taipeh ein. Örtliche und internationale Medien hatten berichtet, Pelosi wolle an diesem Mittwoch die taiwanische Präsidentin Tsai Ing-wen treffen.

Unbekannte Hacker legten unterdessen Tsais Website lahm. Alle Regierungsstellen hätten ihre Wachsamkeit und Schutzmaßnahmen gegen Cyberattacken verstärkt, sagte ein Sprecher des Präsidialamts in Taipeh. Woher die Angriffe kamen, wurde nicht gesagt.

"Den Preis zahlen"

China hatte im Vorfeld massiv vor einem Taiwan-Besuch Pelosis gewarnt und dies mit militärischen Manövern unterstrichen. Eine Sprecherin des Außenministeriums in Peking erklärte, die Vereinigten Staaten müssten "den Preis zahlen", falls sie nationale Sicherheitsinteressen Chinas untergrüben. Die Präsidenten beider Länder, Joe Biden und Xi Jinping, hatten hierzu bereits am Freitag ein konfrontatives Telefonat geführt. Das taiwanische Militär versicherte seinerseits, gegen mögliche Bedrohungen seitens der Volksrepublik gewappnet zu sein.

Als Nummer drei in der Hierarchie der USA - hinter dem Präsidenten und dessen Stellvertreterin - ist Pelosi die ranghöchste Besucherin in Taiwan seit Jahrzehnten. Der Abstecher, über den die Presse seit Tagen spekulierte, war aus Sicherheitsgründen nicht angekündigt worden. Nach Stationen in Singapur und Malaysia stehen lediglich noch Besuche in Südkorea und Japan auf dem offiziellen Reiseplan.

"Nicht in eine Krise verwandeln"

Der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats des Weißen Hauses, John Kirby, hatte Peking vor überzogenen Reaktionen gewarnt. Es gebe keinen Grund, "einen potenziellen Besuch, der im Einklang mit der langjährigen US-Politik steht, in irgendeine Form von Krise zu verwandeln".

Taiwan hatte sich 1949 nach dem Sieg der Kommunisten unter Mao Zedong im Bürgerkrieg von China abgespalten. Peking sieht die Insel bis heute als abtrünnige Provinz an, die wieder mit dem Festland vereinigt werden soll - notfalls mit militärischer Gewalt.

"Strategische Zweideutigkeit"

Die USA erkennen seit 1979 zwar Peking als alleinigen Repräsentanten Chinas an. Sie haben sich aber per Gesetz verpflichtet, Taiwan Militärausrüstung zu liefern, um dessen Verteidigungsfähigkeit sicherzustellen. Dabei behält sich Washington eine "strategische Zweideutigkeit" in der Frage vor, ob bei einer chinesischen Invasion in Taiwan auch das US-Militär eingreifen würde.

Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine nährte zuletzt Befürchtungen, Peking könnte im Umgang mit Taiwan auf ein ähnliches Vorgehen setzen. Moskau stellte sich wiederum demonstrativ an die Seite Chinas. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow betonte kurz vor der Ankunft der US-Spitzenpolitikerin in Taipeh die Solidarität Russlands. Ein Besuch Pelosis in Taiwan wäre "eine reine Provokation", sagte er. Den USA warf Peskow vor, den "Weg der Konfrontation" zu wählen.

