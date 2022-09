US-Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi in Armenien eingetroffen

In einer schriftlichen Mitteilung bezeichnete Nancy Pelosi ihren Besuch als "kraftvolles Symbol dafür, dass die Vereinigten Staaten einem friedlichen, wohlhabenden und demokratischen Armenien sowie einer stabilen und sicheren Kaukasusregion verpflichtet sind".

US-Delegation begleitet Pelosi

Der armenische Parlamentspräsident Alen Simonyan hatte vor der Ankunft der US-Spitzenpolitikerin gesagt, Pelosis Visite werde eine "große Rolle dabei spielen, unsere Sicherheit zu garantieren". Pelosi wird begleitet von einer US-Delegation, zu ihr zählen der Abgeordnete Frank Pallone, der Vorsitzende des Energie- und Handelsausschusses des Repräsentantenhauses, sowie die Kongressabgeordneten Jackie Speier und Anna Eshoo.

Ein durch aserbaidschanischen Beschuss zerstörtes Haus in der armenischen Stadt Vardenis

Pelosi ist die ranghöchste Vertreterin der USA, die seit der Unabhängigkeit Armeniens im Jahr 1991 das Land besucht. Die 82-jährige gehört der Demokratischen Partei von Präsident Joe Biden an und hat nach dem Präsidenten und Vizepräsidenten das dritthöchste Staatsamt der USA inne.

Mehr als 200 Tote nach heftigen Gefechten

Bei heftigen Kämpfen zwischen Armenien und Aserbaidschan waren in den vergangenen Tagen mehr als 200 Menschen getötet worden. Beide Seiten machten sich gegenseitig für die Eskalation verantwortlich. Es handelte sich um die heftigsten Gefechte seit dem Krieg zwischen beiden Ländern im Jahr 2020.

Das autoritär geführte Aserbaidschan hatte den Angriff auf Armenien mit einer angeblich vorausgegangenen armenischen Provokation begründet. Viele Beobachter hingegen gehen davon aus, dass die autoritäre Führung der öl- und gasreichen Südkaukasus-Republik ausnutzte, dass Armeniens Schutzmacht Russland derzeit mit dem Krieg gegen die Ukraine stark beschäftigt ist.

Russland ist die Schutzmacht Armeniens

Aserbaidschans Präsident Ilham Aliyev verteidigte in einer Rede bei dem Treffen der Shanghai Cooperation Oraganisation (SCO) in Usbekistan, an dem auch Kremlchef Wladimir Putin teilnahm, das Vorgehen. Zugleich bekräftigte er das Ziel eines Friedensvertrags mit dem Nachbarn Armenien - "ohne Vorbedingungen". Nach zwei Tagen schwerer Kämpfe wurde armenischen Angaben zufolge am Donnerstag eine Waffenruhe vereinbart.Seitdem scheint die Lage verhältnismäßig ruhig zu sein.

Der türkische Präsident Erdogan trifft in Samarkand Kremlchef Putin - im Kaukasus haben beide unterschiedliche Interessen

Der russische Präsident Wladimir Putin versicherte am Freitag auf dem SCO-Treffen in der usbekischen Hauptstadt Samarkand, dass der erneute Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan, mit Hilfe des Kremls eingedämmt werden konnte. Der Kremlchef wies darauf hin, dass die Vorfälle der letzten Tage nicht mit dem Gebiet von Berg-Karabach zusammenhingen, das von beiden Ländern beansprucht wird und in dem Russland ein Militärkontingent stationiert hat. Kurz vor diesen Erklärungen traf Putin in Samarkand mit dem aserbaidschanischen Präsidenten Aliyev zusammen, der daraufhin die Waffenruhe bestätigte.

Sieg Aserbaidschans 2020

Die Gebietskonflikte um die Region Berg-Karabach führen seit der Unabhängigkeit beider Länder immer wieder zu blutigen Auseinandersetzungen. Nach Auflösung der Sowjetunion erklärte sich Bergkarabach als "Republik Arzach" für unabhängig von Baku und wurde dabei von Eriwan unterstützt. Eine folgende kriegerische Auseinandersetzung endete 1994 - vorläufig mit einem Sieg Armeniens. International wurde die Unabhängigkeit der "Republik Arzach" jedoch nicht anerkannt. 2020 eroberte Aserbaidschan große Teile Berg-Karabachs zurück. Eine große Rolle spielten danach nach Ansicht von Militärexperten türkische Drohnen.Ankara sieht in dem mehrheitlich muslimischen Aserbaidschan ein Brudervolk und unterstützt es militärisch und politisch.

Innerhalb von sechs Wochen kamen 6500 Menschen ums Leben, bis die Kämpfe durch ein von Russland vermitteltes Waffenstillstandsabkommen beendet wurden. Dabei musste Armenien große territoriale Zugeständnisse machen. Seitdem ist Berg-Karabach für Armenien nur über einen von russischen Friedenstruppen überwachten Korridor zu erreichen. Die Waffenruhe wurde allerdings seither schon mehrfach gebrochen.

