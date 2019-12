US-Sanktionen gegen Ankara nehmen Konturen an

Der Kauf des russischen Raketenabwehrsystems S-400 und die Militäroffensive in Nordsyrien verärgerten viele US-Abgeordnete. Schon seit Monaten drohte der US-Kongress mit Sanktionen gegen den NATO-Partner, um die türkische Regierung für ihre Eigensinnigkeit zu bestrafen. Ende Oktober kam das US-Repräsentantenhaus mit einer ersten Spitze: das Haus verabschiedete mit großer Mehrheit eine Resolution, die das Massaker an den Armeniern als Völkermord einstuft.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan wiederum drohte den Amerikanern damit, "wenn erforderlich" eine Luftwaffenbasis in Incirlik und eine Radarstation in Kürecik zu schließen, falls die von manchen US-Senatoren geforderten Sanktionen in Kraft treten würden.

US-Verteidigungshaushalt zu Ungunsten Ankaras

Lange wurde darüber nur geredet - jetzt sollen die US-Sanktionen tatsächlich kommen. Das Genehmigungsgesetz zur nationalen Verteidigung (NDAA), das den Verteidigungshaushalt bestimmt, wurde verabschiedet. Mit einer Änderung: Weil die Türkei das Raketenabwehrsystem S-400 vom NATO-Gegner Russland erwarb, soll der hoch-moderne Tarnkappen-Kampfjet F-35 der Türkei nicht mehr geliefert werden. Zudem sollen Unternehmen, die am türkischen Pipeline-Projekt "Turkish Stream" beteiligt sind, sanktioniert und das US-Waffenembargo gegen den griechischen Teil Zyperns aufgehoben werden. Die Türkei befindet sich seit dem Jahr 1974 mit der Republik Zypern in einem Konflikt.

Keine Auslieferung des Tarnkappen-Jets F-35 mehr für die Türkei

"Wenn die Sanktionen endgültig beschlossen sind, gibt es in das F-35 Programm keinen Weg zurück", meint Max Hoffman vom Thinktank Center for American Progress in Washington. "Obwohl das Weiße Haus versuchte, den Senat noch von Sanktionen abzuhalten".

"Keine Freunde außerhalb des Weißen Hauses"

Der amerikanische Präsident hat das letzte Wort - bevor Sanktionen in Kraft treten, muss er den Gesetzentwurf des US-Senats absegnen. Dem amerikanischen Präsidenten wird ein gutes Verhältnis zum türkischen Präsidenten nachgesagt. Dennoch ist Özgür Ünlühisarcıklı - Türkeiexperte vom German Marshall Fund (GMF) - der Meinung, dass die US-Sanktionen beschlossene Sache sind.

Die Freundschaft zu Trump werde nicht ausreichen, um Sanktionen zu verhindern, meint Ünlühisarcıklı. Denn außerhalb des Weißen Hauses habe die Türkei in Washington keine Freunde mehr.

CAATSA soll auch die Türkei betrafen

Die Sanktionen würden im Rahmen des Countering America's Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA) durchgeführt werden. Es handelt sich um ein Gesetz, das bisher den Iran, Nordkorea und Russland mit Sanktionen belegt. CAATSA soll nun auch die Türkei in die Liste der zu sanktionierenden Länder aufnehmen.

Das würde eine Reihe von Strafzöllen mit sich bringen: Der Türkei würde der Zugang zu Geldern von internationalen Finanzinstituten gesperrt werden. Auch Rüstungsgüter, wie Waffen und Munition, die im Rahmen der türkischen Militäroperation in Nordsyrien verwendet wurden, sollen verboten werden. Drittstaaten, die Rüstung an die Türkei verkaufen, wären dann auch von Sanktionen betroffen. Finanzinstitute, wie die staatliche Halk Bank, die die Militäroffensive unterstützt haben, könnten ebenfalls sanktioniert werden.

Die türkische Regierung wird also einen hohen Preis dafür zahlen, sich für den Kauf des Abwehrsystems S-400 entschieden zu haben.

"Die Türkei hat lange Zeit versucht, das amerikanische Raketenabwehrsystem Patriot zu kaufen, aber ein Angebot ist einfach nicht zustande gekommen. Noch ein Grund ist Erdogans Angst davor, dass die Amerikaner seine Macht einschränken wollen. Nach dem 15. Juli 2016 verfestigte sich seine Wahrnehmung von einer konkreten Gefahr durch die US-Amerikaner. Daher hat man sich Russland zugewendet und eine Allianz geschmiedet", so Ünlühisarcıklı.

Die Türkei ist in der Zwickmühle

Die Türkei ist in einer Zwickmühle: Wäre das Land eingeknickt, um den US-Strafzöllen zu entgehen, hätte die türkische Regierung die Führung in Moskau verärgert. Auch die russische Regierung könnte dann Wirtschaftssanktionen verhängen, genau wie es bereits im Jahr 2015 geschah, nachdem ein russischer Kampfjet im türkischen Luftraum abgeschossen wurde. Ganz gleich, zu wessen Gunsten Erdogan entscheidet: Eine der beiden Großmächte wird er immer verärgern.