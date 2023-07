US-Präsident Biden zu Gesprächen in Großbritannien

US-Präsident Joe Biden und der britische Regierungschef Rishi Sunak verständigten sich nach Angaben von Sunaks Büro darauf, die Partnerschaft zwischen beiden Ländern weiter zu stärken "und unsere Unterstützung für die Ukraine beizubehalten".

Anschließend flog Biden mit dem US-Präsidentenhubschrauber zu Schloss Windsor, wo er in einer feierlichen Zeremonie von König Charles III. empfangen wurde. Dabei standen Angehörige der Waliser Garde Spalier. Auf Schloss Windsor nahmen Biden und Charles III. an einem Treffen zum Klimaschutz und zur Finanzierung des Kampfes gegen die Erderwärmung teil.

Es war das erste Treffen des 80-jährigen US-Präsidenten und des 74-jährigen Königs seit der Krönung von Charles III im Mai. An der Krönung hatte Bidens Ehefrau Jill als Gast teilgenommen.

Zwischenstopp auf dem Weg zum NATO-Gipfel

Biden war am Sonntag von den USA aus nach Großbritannien geflogen. Er will noch an diesem Montag in die litauische Hauptstadt Vilnius weiterreisen, wo am Dienstag und Mittwoch der NATO-Gipfel stattfindet. Zentrales Thema des Gipfeltreffens ist der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine.

Die letzte Station von Bidens Europa-Reise ist die finnische Hauptstadt Helsinki, wo am Donnerstag ein Gipfeltreffen mit den Staats- und Regierungschefs der nordischen Länder geplant ist. Finnland ist seit April Mitglied der NATO.

hf/uh (Afp, dpa)