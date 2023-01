US-Präsident Biden warnt vor Bedrohungen für Demokratie

"In unserer Demokratie ist nichts garantiert", sagte der amerikanische Präsident bei einer Ansprache in der Ebenezer Baptist Church in Atlanta im US-Bundesstaat Georgia. Am Geburtstag von Martin Luther King rief Joe Biden dazu auf, dessen Traum von Gleichheit und Gerechtigkeit endlich zu verwirklichen. Mit Blick auf die berühmten Worte des im April 1968 ermordeten Pastors und Bürgerrechtlers "I have a dream" ("Ich habe einen Traum") sagte Biden: "Es bleibt die Aufgabe unserer Zeit, diesen Traum Wirklichkeit werden zu lassen, denn das ist er noch nicht." Martin Luther King sei einer seiner Helden und schon immer eine Inspiration gewesen, fügte er hinzu.

Joe Biden: Der Kampf für den Schutz der Demokratie spielt sich vor Gericht, an den Wahlurnen, bei Protesten und auf andere Weise ab

Der US-Präsident mahnte, die Vereinigten Staaten stünden trotz aller Fortschritte an einem kritischen Punkt in der Geschichte. Die Menschen müssten wählen zwischen Demokratie und Autokratie. Biden erwähnte die Ausschreitungen in Brasiliens Hauptstadt Brasilia vor einigen Tagen. Anhänger des abgewählten rechtspopulistischen Präsidenten Jair Bolsonaro hatten den Kongress, den Regierungssitz und den Obersten Gerichtshof gestürmt und die Gebäude weitgehend verwüstet.

King, der in der Ebenezer Baptist Church predigte, setzte sich gegen Rassismus und für die Rechte der afroamerikanischen Bevölkerung ein. Am Sonntag wäre er 94 Jahre alt geworden. Biden war von Raphael Warnock nach Atlanta eingeladen worden, der heute der Hauptpastor der Kirche und demokratischer Senator ist.

se/wa (afp, ap, dpa)