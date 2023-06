Indiens Präsident Modi zu Gast in den USA

Der Besuch von Indiens Präsident Modi in den USA hat großen Symbolwert: Mit rotem Teppich und millionenschweren Wirtschaftsdeals soll das Land sich künftig eher dem Westen zuwenden.

Mit einem pompösen Empfang des indischen Premierministers Narendra Modi als Staatsgast in den USA hat Präsident Joe Biden das bevölkerungsreichste Land der Erde umworben. Bei einem bilateralen Treffen der beiden wurden nach Angaben der US-Seite mehrere wirtschaftliche und militärische Vereinbarungen beschlossen. Der erst dritte Staatsbesuch in Bidens Amtszeit hat große politische Bedeutung: Die USA wollen Indien als Gegengewicht zu China etablieren und die Regierung in Neu Delhi zu einem Bruch mit Russland bewegen.

Neue Rüstungs- und Wirtschaftsabkommen

Anlässlich von Modis Besuch wurde eine Reihe von Rüstungs- und Wirtschaftsabkommen zwischen den USA und Indien vereinbart. So will der US-Konzern General Electric im Zuge eines Technologietransfers zusammen mit dem indischen Staatskonzern Hindustan Aeronautics Turbinen für indische Kampfjets produzieren. Indien will zudem von den USA Militärdrohnen vom Typ MQ-9B SeaGuardians kaufen.

Im Zuge einer weiteren Vereinbarung will der US-Mikrochips-Produzent Micron 800 Millionen Dollar (rund 730 Millionen Euro) in eine Halbleiterfabrik in Indien investieren. Zusammen mit indischen Geldern soll das Gesamtvolumen der Investition 2,75 Milliarden Dollar erreichen. Ein US-Regierungsvertreter sagte, damit solle die Diversifizierung von Lieferketten bei für viele Industriezweige wichtigen Halbleitern vorangetrieben werden.

Modi war bereits am Mittwoch in Washington eingetroffen und hatte Biden zu einem informellen Abendessen im Weißen Haus getroffen.

US-Präsident Biden mit Indiens Präsident Modi in Washington Bild: Kevin Lamarque/REUTETS

Modi auch in der Kritik

Modis Besuch ist nicht unumstritten: Kritiker werfen dem seit 2014 regierenden Hindu-Nationalisten einen zunehmen autoritären Kurs vor. Das US-Außenministerium prangerte zudem kürzlich in einem Bericht Angriffe gegen Angehörige religiöser Minderheiten wie Christen und Muslime in dem Land an. Mehrere Abgeordnete von Bidens Demokratischer Partei kündigten an, Modis Rede im Kongress zu boykottieren.

Biden sagte, er sei überzeugt, "dass die Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und Indien eine der entscheidenden Beziehungen des 21. Jahrhunderts sein werden". Es handele sich um "zwei große Nationen, zwei große Freunde, zwei große Mächte", die den Verlauf des Jahrhunderts bestimmen könnten. "Die Herausforderungen und Chancen, mit denen die Welt in diesem Jahrhundert konfrontiert ist, erfordern, dass Indien und die Vereinigten Staaten zusammenarbeiten und gemeinsam die Führung übernehmen."

Modi ist erst dritter Staatsgast in Bidens Präsidentschaft

Indien hat sich bislang auch Bemühungen westlicher Staaten verweigert, sich am Kurs einer Isolierung Russlands wegen des Angriffskriegs gegen die Ukraine zu beteiligen. Indien kauft vielmehr in großem Umfang russisches Erdöl und verhilft Russland damit zu wichtigen Finanzmitteln.

Biden hat seit Beginn seiner Amtszeit im Januar 2021 zwei Präsidenten zu Staatsbesuchen empfangen: den französischen Präsidenten Emmanuel Macron Ende vergangenen Jahres und den südkoreanischen Staatschef Yoon Suk Yeol im April. Modi war nun der dritte Gast, dem eine solche Ehrung zuteil wurde.

Indien hat China als bevölkerungsreichstes Land abgelöst. Mit rund 1,4 Milliarden Einwohnern es auch die größte Demokratie der Welt und hat wachsenden politischen und wirtschaftlichen Einfluss, gerade auch im Indopazifik.

as/uh (afp, dpa, ape, rtre)