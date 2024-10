US-Präsident Biden kommt wohl am Freitag nach Deutschland

Joe Biden wird am Freitag in Deutschland erwartet. Der Besuch des US-Präsidenten ist nach Informationen mehrerer Nachrichtenagenturen nur auf einen Tag angesetzt. Wie das Nachrichtenmagazin "Spiegel" berichtet, laufen hinter den Kulissen bei Bundesregierung und den Sicherheitsbehörden bereits die Planungen für den Besuch in Berlin. Im bisherigen Terminkalender Bidens seien offizielle Termine mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bundeskanzler Olaf Scholz für Freitag vorgesehen.

Hurrikan Milton brachte Reisepläne durcheinander

Joe Biden hatte eigentlich am 10. Oktober nach Deutschland kommen und mehrere Tage bleiben wollen. Kurz vorher sagte das Weiße Haus den Staatsbesuch jedoch ab. Grund dafür war der Hurrikan "Milton", der sich zu diesem Zeitpunkt auf den US-Bundesstaat Florida zu bewegte. Da massivste Zerstörungen befürchtet wurden, blieb Biden im Land.

Die Reise wäre der erste bilaterale Besuch Bidens in Deutschland in seiner knapp vierjährigen Amtszeit. Der US-Präsident hatte zwar 2022 am G7-Gipfel in Elmau teilgenommen und bei anderer Gelegenheit auf der amerikanischen Militärbasis Ramstein im deutschen Bundesland Rheinland-Pfalz Tankstopps mit seinem Regierungsflieger eingelegt, aber Deutschland keine eigene Reise gewidmet. Das will er nun kurz vor seinem Abschied aus dem Weißen Haus nachholen. Im Januar scheidet Biden aus dem Amt.

Zweifel an mentaler Fitness

Biden hatte im Juli mitgeteilt, aus dem Wahlkampf auszusteigen, und hatte seine Vize Kamala Harris als Ersatzkandidatin vorgeschlagen. Vorausgegangen war eine wochenlange Debatte über die mentale Fitness des 81-Jährigen. Beim TV-Duell gegen seinen republikanischen Herausforderer Donald Trump hatte Biden einen desaströsen Auftritt hingelegt. Daraufhin mehrten sich die Rückzugsforderungen innerhalb seiner eigenen Demokratischen Partei.

Vizepräsidentin Kamala Harris ist 59 Jahre alt. Sie verfüge über "die körperliche und geistige Belastbarkeit, um die Pflichten des Präsidentenamtes erfolgreich zu erfüllen", erklärte ihr Arzt Joshua Simmons und legte Anfang Oktober ein entsprechendes Gutachten vor. Das Wahlkampfteam ihres Rivalen Donald Trump erklärte umgehend, der 78-Jährige sei dem Amt ebenfalls vollauf gewachsen.

