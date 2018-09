US Open: Stephens scheitert an Sevastova

Die Titelverteidigerin streicht die Segel: Die letztjährige US-Open-Siegerin Sloane Stephens ist im Viertelfinale in New York gescheitert. Die Nummer drei der Tennis-Welt verlor klar mit 2:6, 3:6 gegen die Weltranglisten-18. Anastasija Sevastova aus Lettland. Die 28-Jährige revanchierte sich damit für die knappe Viertelfinal-Niederlage gegen Stephens an gleicher Stelle vor fast genau einem Jahr. Damals, am 5. September setzte sich Stephens mit 6:3, 3:6 und 7:6 durch. Dieses Mal schaffte es Sevastova im dritten Anlauf unter die letzten Vier bei den US Open. Sie steht damit zum ersten Mal bei einem Grand-Slam-Turnier im Halbfinale.

Nur wenige Wochen nach einer glatten Niederlage gegen Stephens beim Turnier in Montreal dominierte Sevastova den vierten Vergleich bis zur 4:1-Führung im zweiten Satz. Dann bäumte sich Stephens noch einmal auf, konnte das Match aber nicht mehr drehen. Die diesjährige French-Open-Finalstin verpasste bei Temperaturen von erneut mehr als 30 Grad das mögliche 4:4. Wenig später machte Sevastova den Sieg nach einem der vielen Fehler von Stephens perfekt.

asz (dpa)