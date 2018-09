US Open: Kohlschreiber gewinnt in New York

Der 34 Jahre alte Augsburger Philipp Kohlschreiber siegte in New York in der dritten Runde 6:7 (1:7), 6:4, 6:1, 6:3. Nach dem Erfolg über den Weltranglisten-Vierten Alexander Zverev trifft Kohlschreiber jetzt am Montag auf den ehemaligen US-Open-Finalisten Kei Nishikori aus Japan oder den Argentinier Diego Schwartzman. "Ein ganz tolles Gefühl", schwärmte Kohlschreiber direkt nach der Partie gegen den 21-jährigen Zverev. Der körperlich unterlegene Kohlschreiber hatte bei dem Match konsequent seinen Plan verfolgt, die deutsche Nummer eins mit variablem Spiel zu Fehlern zu verleiten.

Kerber scheitert in New York

Angelique Kerber ereilte das gleiche Schicksal wie Zverev. Sie ist bei den US Open in der dritten Runde ausgeschieden. Dominika Cibulkova aus der Slowakei raubte der Deutschen die Nerven und am Ende den Sieg. Es war diesmal wieder das bekannte Hadern der Wimbledon-Siegerin, deren Schläge oft zu kurz gerieten: Eine zu zögerliche Angelique Kerber hat bei den US Open gegen die Slowakin Dominika Cibulkova verloren. Und das verdient. Cibulkova war über weite Strecken der Partie die aktivere Spielerin und agierte deutlich agressiver. Das Ergebnis aus Sicht von Kerber: 6:3, 3:6 und 3:6.

Die Verliererin: Angelique Kerber ...

Schon zu Beginn der Partie wirkte Kerber etwas unsicher, verlor bei einer 3:2 Führung den eigenen Aufschlag an die 1,65 Meter große Cibulkova. Doch im ersten Satz war Kerber unter dem Strich noch die sicherere Spielerin. Nach 47 Minuten half der Herausforderin Cibulkova auch die Flucht nach vorne und ein Netzangriff nichts mehr. Ein verschlagener Volley, ein ärgerlicher Schlag mit dem Racket - aber der Satz war futsch.

... und die Siegerin: Dominika Cibulkova

Den zweiten Satz eröffnete Cibulkova, Nummer 35 der WTA-Rangliste, noch bissiger und nutzte dabei auch die Passivität, die sich bei Angie Kerber mehr und mehr einstellte. Erneut nahm "Pomé", wie Cibulkova von ihren Fans - nach ihrem eigenen Schlachtruf - in der Slowakei gerufen wird, der Deutschen den Aufschlag ab. Sie reduzierte die Fehler und trieb Kerber an der Grundlinie über den Platz. Zu dem Zeitpunkt verlor die Deutsche ihren Matchplan aus den Augen, verpasste ihrerseits dem Racket einen ärgerlichen Schlag und begann leise zu schimpfen. Cibulkova auf der anderen Seite erhöhte weiter den Druck und kämpfte um jeden Ball. Plötzlich stand es 3:0 für Cibulkova, nachdem es Kerber wieder einmal nicht gelungen war, das eigene Service-Spiel zu gewinnen.

"Pomé"

Die ganz in Schwarz gekleidete Deutsche suchte vergeblich ihren Weg zurück ins Match gegen die in weißem Outfit spielende Cibulkova. Und Angie Kerber konnte dabei auch ihre durch Fitness erworbene körperliche Überlegenheit nicht nutzen. Cibulkova blieb die angriffslustigere Spielerin und variierte geschickt. Und da war der Satz futsch für Kerber: diesmal 6:3 für die Slowakin. "Pomé", schrie Cibulkova in Richtung ihrer Box, wo sie Ehemann und Trainer anfeuerten.

Auf die Nerven gegangen

Und auch Im dritten Satz gelang es Kerber nicht, die Oberhand zu gewinnen. Cibulkova, die zwischenzeitlich mit einem Schuhwechsel und anderen Verzögerungen Kerber auf die Nerven ging, schoss sich regelrecht auf die Deutsche ein, bleib vorne und gewann verdient. In der nächsten Runde trifft Cibulkova auf die US-Amerikanerin Madison Keys, die im vergangenen Jahr im Finale der US Open stand.

Federer ohne Probleme ins Achtelfinale

Bei den Männern hat auch Roger Federer problemlos das Achtelfinale der US Open erreicht. Der 37 Jahre alte Schweizer schlug den Australier Nick Kyrgios klar mit 6:4, 6:1, 7:5. Der Weltranglisten-Zweite hat das Grand-Slam-Turnier in New York bereits fünfmal gewonnen, der bislang letzte Triumph liegt allerdings schon zehn Jahre zurück.

