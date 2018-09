US Open: Del Potro steht im Halbfinale

Erst ein breites Grinsen, dann ein stummer Blick gen Himmel mit ausgestreckten Armen. Äußerlich relativ gelassen nahm Juan Martin Del Potro seinen Viertelfinal-Erfolg bei den US Open gegen John Isner hin. Dabei steht der Argentinier erst zum dritten Mal in seiner Karriere im Halbfinale des Grand-Slam-Turniers in New York. Und er hatte gegen Isner durchaus einiges leisten müssen: Der Turniersieger von 2009, der zuvor ohne Satzverlust durch das Turnier gekommen war, verlor gegen Isner beim 6:7 (5:7), 6:3, 7:6 (7:4), 6:2 den ersten Satz und kämpfte sich anschließend zurück in die Partie. Nach 3:31 Stunden stand sein Erfolg fest.

Auch im vergangenen Jahr war der 29-Jährige in Flushing Meadows in die Runde der letzten Vier eingezogen, war dort jedoch gegen den späteren Titelträger Rafael Nadal ausgeschieden. Am Freitag könnte er wieder auf den Weltranglistenersten aus Spanien treffen. Nadal spielt in seinem Viertelfinale gegen den Österreicher Dominic Thiem.

Die USA warten nach Isners Aus weiter auf den ersten Halbfinalisten im Herreneinzel des Heim-Grand-Slams seit Andy Roddick vor zwölf Jahren. Roddick hatte auch 2003 in New York als letzter Amerikaner ein Grand-Slam-Turnier gewonnen. Dem 2,08 Meter großen Isner reichten gegen Del Potro 26 Asse nicht für sein zweites Grand-Slam-Halbfinale nach Wimbledon im Juli, dreimal gab er seinen Aufschlag ab.

Stephens scheitert an Sevastova

Sloane Stephens verliert ihr Match deutlich

Bei den Frauen musste die Titelverteidigerin die Segel streichen: Die letztjährige US-Open-Siegerin Sloane Stephens ist im Viertelfinale in New York gescheitert. Die Nummer drei der Tennis-Welt verlor klar mit 2:6, 3:6 gegen die Weltranglisten-18. Anastasija Sevastova aus Lettland. Die 28-Jährige revanchierte sich damit für die knappe Viertelfinal-Niederlage gegen Stephens an gleicher Stelle vor fast genau einem Jahr. Damals, am 5. September setzte sich Stephens mit 6:3, 3:6 und 7:6 durch. Dieses Mal schaffte es Sevastova im dritten Anlauf unter die letzten Vier bei den US Open. Sie steht damit zum ersten Mal bei einem Grand-Slam-Turnier im Halbfinale.

Nur wenige Wochen nach einer glatten Niederlage gegen Stephens beim Turnier in Montreal dominierte Sevastova den vierten Vergleich bis zur 4:1-Führung im zweiten Satz. Dann bäumte sich Stephens noch einmal auf, konnte das Match aber nicht mehr drehen. Die diesjährige French-Open-Finalstin verpasste bei Temperaturen von erneut mehr als 30 Grad das mögliche 4:4. Wenig später machte Sevastova den Sieg nach einem der vielen Fehler von Stephens perfekt.

asz (dpa)