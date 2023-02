US-Militärkonvoi auf Autobahn 6 verunglückt

Ein missglückter Spurwechsel hat im Süden Deutschlands am Donnerstagnachmittag offenbar zu der Kollision zweier US-Militärtransporter auf der Autobahn 6 zwischen Heilbronn und Nürnberg geführt. Das teilte die baden-württembergische Polizei am frühen Freitagmorgen mit. Dabei sei das Führerhaus eines Lastwagens abgerissen worden und ein LKW in Brand geraten. Der Fahrer und Beifahrer seien schwer verletzt worden, die beiden Insassen des zweiten Sattelzugs leicht. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen.

Gefahrgut blieb unbeschädigt

Das explosive Transportgut war nach Polizeiangaben nicht mit Zündern versehen und wurde auch nicht beschädigt, weshalb es nach Begutachtung durch Spezialisten des US-Militärs "gefahrlos" auf Ersatzfahrzeuge umgeladen werden konnte.

Der Konvoi war in Richtung Nürnberg unterwegs gewesen, als es zu dem Unglück kam. Der Unfallort wurde daraufhin stundenlang weiträumig abgesperrt. Es bildeten sich kilometerlange Staus.

bri/AR (dpa, Twitter)