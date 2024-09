US-Fußballerin Alex Morgan beendet ihre Karriere

"Ich gehe in den Ruhestand und ich habe so viel Klarheit über diese Entscheidung. Ich bin so glücklich, dass ich sie euch endlich mitteilen kann", sagte Alex Morgan mit Tränen in den Augen. "Es hat lange gedauert und die Entscheidung ist mir nicht leicht gefallen, aber zu Beginn des Jahres 2024 spürte ich in meinem Herzen und in meiner Seele, dass dies die letzte Saison ist, in der ich Fußball spielen würde."

In einem emotionalen Video in den sozialen Medien hat Alex Morgan ihren Rücktritt angekündigt, und zugleich veröffentlicht, dass sie ihr zweites Kind erwartet. Morgans letztes Spiel steht bereits am Sonntag an, wenn ihr Verein San Diego Wave FC in der Profiliga NWSL auf die North Carolina Courage trifft. Mit Morgan verabschiedet sich eines der bekanntesten Gesichter im Weltfußball, das für weit mehr als nur den Sport steht.

Morgan: "Es war so viel mehr, als nur Fußball"

Morgan war über viele Jahre eine der führenden Spielerinnen in der amerikanischen Nationalmannschaft. Sie war schnell, furchtlos und strahlte jede Menge Torgefahr aus. 123 Tore in 224 Einsätzen stehen im US-Team zu Buche, zudem führte Morgan das Team 23 Mal als Kapitänin auf den Platz. 2012 gewann sie in London Olympia-Gold, 2015 und 2019 jeweils die Weltmeisterschaft. Zuletzt hatte sie es allerdings nicht ins Aufgebot für die Olympischen Spiele von Paris geschafft und damit erstmals seit den Sommerspielen 2008 ein großes Event mit den USA verpasst.

2019 gewann Morgan mit den USA zum zweiten Mal die Weltmeisterschaft Bild: VI Images/imago images

Nachdem Morgan im April 2019 ihr historisches 100. Karriere-Tor für das Nationalteam schoss, war die damalige Trainerin Jill Ellis voll des Lobes. "Sie ist nahezu unvergleichlich", sagte Ellis. "Aber - und ich kenne sie auf und neben dem Platz - was Alex wirklich ausmacht, ist, dass sie immer den Drang hat sich zu verbessern. Sie ist nie zufrieden."

Auch im Klubfußball hinterlässt hat Morgan einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Neben diversen Stationen in den USA spielte sie in England für die Tottenham Hotspur und in Frankreich für Olympique Lyon, inklusive des Gewinns der französischen Meisterschaft und der Champions League.

Morgans Drang, ein ausschlaggebender Faktor zu sein, spiegelt sich auch außerhalb des Platzes wieder. Die ehemalige Kapitänin war neben ihrer Teamkameradin Megan Rapinoe eine Schlüsselfigur im Kampf ihrer Mannschaft um gleiche Bezahlung. "Ich bin in diesem Team aufgewachsen, es war so viel mehr als nur Fußball", sagte Morgan zum Abschied über ihre Zeit in der amerikanischen Nationalmannschaft. "Es waren die Freundschaften und der unerschütterliche Respekt und die Unterstützung untereinander, der unermüdliche Einsatz für globale Investitionen in den Frauensport."

Schlüsselfigur im Kampf um Gleichberechtigung

Die zweimalige US-Fußballerin des Jahres stieg in ihrer Karriere zu einem der bekanntesten Gesichter im Kampf für Gleichberechtigung auf. 2009 stand ihr Name als erster auf einer Liste der Namen auf der Klage gegen den Fußballverband U.S. Soccer, die von allen 28 Nationalspielerinnen eingereicht wurde. Morgan warf dem Verband damals vor, "nur Lippenbekenntnisse zur Gleichstellung der Geschlechter" abzugeben.

"Wir sehen uns als Pioniere des Frauenfußballs und wollen damit weitermachen, die Grenzen zu verschieben", sagte Morgan damals der Deutschen Welle. Und genau das tat sie: Im Mai 2022 verkündete U.S. Soccer, als erster Fußballverband weltweit Frauen und Männer gleich zu bezahlen. Ein historischer Meilenstein, an dem auch Morgan als Sprachrohr großen Anteil hatte.

Alex Morgan (l.) und Megan Rapinoe kämpften gemeinsam für Gleichberechtigung im Fußball Bild: John Walton/empics/picture alliance

Morgan war auch eine der Schlüsselfiguren bei der Aufdeckung des NWSL-Missbrauchsskandals im Jahr 2021, der zu Entlassungen und Rücktritten von fünf Trainern in der Liga führte. Eine folgende Untersuchung deckte systematischen Missbrauch und Fehlverhalten in der Liga auf.

"Alex' Vermächtnis wird Generationen überdauern, nicht nur durch die Rekorde, Auszeichnungen und Trophäen, die sie errungen hat, sondern auch durch die unzähligen Menschen, die sie auf dem Weg berührt hat", sagte NWSL-Commissioner Jessica Berman über Morgan.

Autorin, Schauspielerin, Mutter

Auszeichnungen hat die 224-fache Nationalspielerin in ihrer Karriere aber auch außerhalb des Fußballs erhalten. Morgan hat sich mittlerweile als Kinderbuchautorin und Schauspielerin einen Namen gemacht. In der New-York-Times-Bestsellerliste für Kinderbücher landete sie mit ihrem Buch "Saving the Team" auf Rang sieben. Wie in den meisten ihrer Titel dreht es sich in dem Buch um Mädchen, die Fußball spielen und ihre Träume verfolgen.

Um dieses Thema geht es auch in dem Film "Alex and me", in dem Morgan die Hauptrolle spielt. Man sieht sie auf unzähligen Plakaten, Zeitschriftencovern und in TV-Spots. Ihre Fans erkennen sie oft schon von Weitem, auch wegen ihres rosafarbenen Haarbands, mit dem sie auf den Kampf gegen den Brustkrebs aufmerksam macht. Auf Instagram hat sie mittlerweile fast 10 Millionen Follower und legt wert darauf, nie etwas Negatives zu sagen. "Sie nimmt ihren Job als Vorbild ernst", bestätigte ihre Mutter, Pam Morgan. "Jeden Tag denkt sie bewusst darüber nach."

Nicht nur Sportlerin, sondern auch Schauspielerin: Alex Morgan (l.) in "Alex and me" Bild: Patti Perret/Warner Bros. Home Entertainment/AP Photo/picture alliance

Nach der Karriere möchte sich Morgan nun vor allem auf ihre Familie konzentrieren. Sie ist seit 2014 mit dem ehemaligen Fußballprofi Servando Carrasco verheiratet. Doch nicht nur deshalb ist der Fußball auch zu Hause ein bestimmendes Thema. "Meine Tochter Charlie kam neulich zu mir und sagte, dass sie Fußballerin werden möchte, wenn sie groß ist", so Morgan.

"Das hat mich unheimlich stolz gemacht, nicht weil ich mir wünsche, dass sie Fußballerin wird, sondern weil es einen Weg gibt, den sogar eine Vierjährige schon sehen kann. Ich bin stolz darauf, dass ich dazu beigetragen habe, das Spiel voranzutreiben und es so zu hinterlassen, dass ich glücklich und stolz bin."