US-Autogewerkschaft bestreikt General Motors

Ab Mitternacht (Ortszeit) von Sonntag auf Montag sollen die Bänder in mehreren Werken in den USA zum Stillstand gebracht werden, wie die Gewerkschaft United Auto Workers (UAW) mitteilte. Der Streik betreffe rund 48.000 Arbeitnehmer.

Der Streikaufruf sei bei einem Treffen von Gewerkschaftsvertretern aus dem ganzen Land in Detroit beschlossen worden. Laut dem "Wall Street Journal" würde es sich um den größten Streik bei General Motors (GM) seit mehr als einem Jahrzehnt handeln.

Ab Mitternacht soll in der Produktion von General Motors nichts mehr gehen (Archivbild)

Die letzte Vereinbarung mit dem Unternehmen über die Arbeitsbedingungen und Löhne aus dem Jahr 2015 lief nach Gewerkschaftsangaben am Samstag aus. Die UAW wollte sie nicht verlängern. Seit Juli wird über einen Nachfolgevertrag verhandelt, die Gespräche stecken aber in einer Sackgasse, so die Interessenvertretung der GM-Mitarbeiter. Sie fordert höhere Löhne und eine bessere Krankenversicherung, eine Beteiligung an den Gewinnen sowie Beschäftigungssicherung und Regeln für die Übernahme von Leiharbeitern.

Unverständnis beim Konzern

GM betonte, man habe der Gewerkschaft mehr als sieben Milliarden US-Dollar an Investitionen angeboten und darüber hinaus Lohnsteigerungen für jedes der kommenden vier Jahre. Daher sei es "enttäuschend", dass sich die Gewerkschaftsführung für Streik entschieden habe.

"Wir tun das nicht leichtfertig", sagte Gewerkschaftsvize Terry Dittes. "Das ist unser letztes Mittel." Dittes erinnerte an Zugeständnisse im Jahr 2009, die GM halfen, Finanzprobleme zu überwinden: "Wir haben zu General Motors gehalten, als uns das Unternehmen am meisten gebraucht hat."

Ein Streik könnte schnell dazu führen, dass die GM-Produktion in Nordamerika heruntergefahren werden muss. Das würde wohl auch die US-Wirtschaft insgesamt treffen. Sollte die Gewerkschaft mit GM zu einer Einigung kommen, könnte das auch auf Verhandlungen mit den anderen beiden US-Autokonzernen der sogenannten "Großen Drei", Ford und Fiat Chrysler, Auswirkungen haben.

ust/wa (dpa, rtr, ap, afp)