Ursula von der Leyen - von Berlin nach Brüssel?

Sie wurde vor gut 60 Jahren in einem Vorort von Brüssel geboren. Nun könnte ihr politischer Weg sie plötzlich zurückführen in die belgische und europäische Hauptstadt. An diesem Dienstag zauberten die EU-Großdompteure die deutsche Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen aus dem Hut.

Nun könnte die CDU-Politikerin, die Bundeskanzlerin Angela Merkel 2005 auf die große Berliner Bühne holte und die zwischenzeitlich sogar als Merkel-Nachfolgerin gehandelt wurde, vor dem Sprung an die Spitze der EU-Kommission stehen. Sie wäre die erste Frau an der Spitze der EU-Kommission. Aber darüber entscheiden wird erst das EU-Parlament in wenigen Tagen.

Folgt auf Jean-Claude Juncker erstmals eine Frau?

Sprachsicher

Ihre ersten dreizehn Lebensjahre verbrachte von der Leyen in Brüssel. Ihr Vater, der spätere niedersächsische Ministerpräsident Ernst Albrecht, arbeitete damals in führender Position bei der EWG und der EG, den Vorgänger-Institutionen der EU. So spricht von der Leyen anders als viele ihrer Berliner Kabinettskollegen fließend Englisch und Französisch und bewegte sich immer schon sicher auf internationalem Parkett.

Von der Leyen (vorne re.) im Europawahlkampf im Kreis der Unionsfamilie

In den diversen Bundeskabinetten der Kanzlerin Merkel hatte von der Leyen diverse Kabinettsposten inne. Immer ging sie mit ähnlichem Elan an die neue Aufgabe, hinterfragte Bestehendes, wirbelte Strukturen auf und sorgte mit ihrem Durchsetzungsvermögen gelegentlich auch für leise Verärgerung in den Koalitionsfraktionen.

Familie, Gesundheit, Verteidigung

Zunächst war die siebenfache Mutter von 2005 bis 2009 Familienministerin und setzte mit ihrer für den etablierten Berliner Politikbetrieb zum Teil unkonventionellen Art deutliche Signale. So setzte sie das sogenannte Elterngeld aufs Gleis und sorgte mit starker finanzieller Förderung des Bundes für den bundesweiten Ausbau der Kinderbetreuung.

2009 - im zweiten Merkel-Kabinett - wurde die ausgebildete Ärztin von der Leyen Bundesgesundheitsministerin. Vier Jahre später, im Dezember 2013, wechselte sie an die Spitze des Verteidigungsministeriums, dessen Führung sie auch nach der komplizierten schwarz-roten Regierungsbildung nach der Bundestagswahl 2017 behielt. Kaum einer ihrer ausschließlich männlichen 17 Vorgänger schaffte es in diesem Amt auf sechs Jahre.

Bis zum Wechsel an die Spitze des Verteidigungsministeriums verlief die bundespolitische Karriere der ambitionierten Politikerin glatt und weithin makellos. Sie verhält sich meist loyal zu Bundeskanzlerin Angela Merkel, für die sie eine verlässliche Stütze im Kabinett und auf CDU-Parteitagen ist.

Kampfbereit: Von der Leyen (Mitte) 2008 bei einer Aktion zum Weltfrauentag

Die Macherin

Als Verteidigungsministerin ging von der Leyen zügig die vielen Baustellen bei der Bundeswehr an: Die Truppe litt und leidet an veralteter und defekter Ausrüstung, schlecht geplanten Rüstungsprojekten und an einem gravierenden Mangel an Spezialisten. So sorgte sie durch kräftigen - auch medialen - Druck für einen Anstieg des Verteidigungsetats. Und unter dem Schlagwort "Trendwende Personal" stoppte die erste deutsche Verteidigungsministerin die Schrumpfkur bei der Bundeswehr, die erstmals seit der Wiedervereinigung wieder wuchs.

So schaffte sie die starre Obergrenze von 185.000 Soldaten ab. Unter von der Leyen wurde Verteidigungspolitik erkennbarer zu einem Element der deutschen Außenpolitik. Das entsprach auch dem internationalen Kampf gegen die Terrororganisation "Islamischer Staat", in den die Bundeswehr in mehreren Bereichen eingebunden ist.

"Wir kamen aus einer Phase, wo die Bundeswehr lange geschrumpft worden ist", sagte von der Leyen im Mai 2017 zur Lage der Bundeswehr. Und nannte dann zwei aus ihrer Sicht positive Kurswechsel: "Die Sicherheitslage hat sich so verändert, dass ganz viele Aufgaben auf die Bundeswehr zugekommen sind, von Syrien Irak über Mali über die gesamte Mission im Mittelmeer bis hin zur Flüchtlingshilfe und den Schutz der östlichen Grenze. Und zeitgleich habe ich gemeinsam mit der Bundeswehr sozusagen den Tanker einmal gedreht - nämlich die Trendwende Material, die Trendwenden Personal und der Finanzen."

Nach dem Bekanntwerden der Brüsseler Personalie sagte der Grünen-Verteidigungsexperte Omid Nouripour der Deutschen Welle: "Die Zustände im Beschaffungsbereich der Bundeswehr sind keine zwingende Qualifikation für den höchsten exekutiven Job der Europäischen Union.“ Das ist deutlich.

Fehltritte und Skandale

Und doch schwächelte von der Leyens Ansehen als "Macherin" in den vergangenen Jahren. Das liegt an manchen Personalentscheidungen, aber auch an diversen Skandalen. Auch in ihrer Amtszeit verzögerten sich wichtige Rüstungsprojekte. Und in ihrer Amtszeit wurden rechtsextremistische Umtriebe in der Bundeswehr und erniedrigende Praktiken in der Soldatenausbildung bekannt. Deutlich - und deutlicher, als es jeder ihrer Vorgänger getan hätte - distanzierte sich die Ministerin von der Truppe.

Für manche ein Symbolbild der Bundeswehr. Das Segelschulschiff Gorch Fock im Trockendock

Mit ihrer Aussage, die Bundeswehr habe ein "Haltungsproblem", verspielte sie Vertrauen bei den Soldaten. Zuletzt schlingerte sie bei der Frage, ob es noch eine Zukunft des Segelschulschiffs "Gorch Fock" gibt. Und nach und nach wird deutlich, welche Freiheiten eine Staatssekretärin hatte, die von der Leyen ins Haus geholt hatte und die selbst diverse teure Berater ins Ministerium holte. Heute befasst sich ein Untersuchungsausschuss des Bundestages mit dieser "Berateraffäre". Von der Leyen müsste wohl im Dezember aussagen.

Brüsseler Pluspunkte

Der Glanz von der Leyens hat zahlreiche Kratzer bekommen. Trotzdem sehen langjährige Beobachter diverse Pluspunkte für von der Leyen auf dem Brüsseler Parkett - nicht nur die Ortskenntnis oder die Sprachfähigkeiten.

EVP-Kandidat Manfred Weber wollte gerne EU-Kommissionspräsident werden - wird es eine Präsidentin?

So arbeitete sie erfolgreich an der Struktur der EU-Verteidigungsunion mit. "Die europäische Armee als langfristiges Ziel und die NATO sind keine Gegensätze, sondern meines Erachtens zwei Seiten einer Medaille, denn es ist wichtig, dass die Europäer innerhalb der NATO eine starke Säule bilden, auch um die Glaubwürdigkeit der NATO aufrechtzuerhalten, aber auch um eine starke europäische Stimme zu haben", betonte sie. Zu den Forderungen von US-Präsident Donald Trump nach einem größeren militärischen Engagement Deutschlands und Europas, sagte sie: "Ich finde, das ist eine faire Forderung."

2016 sorgte sie in einer sehr schwierigen Phase für die rasche Einsetzung der NATO-Mission, die in der Ägäis die griechische und türkische Küstenwache sowie die europäische Grenzschutzagentur Frontex unterstützte und den Kampf gegen Schlepper voranbringen sollte.

Von der Leyen, die in früheren Jahren auch schon mal als Thronfolgerin neben Kanzlerin Merkel gesehen wurde, traut sich selbst gewiss jede Aufgabe zu. Als 2010 nach dem plötzlichen Rücktritt von Bundespräsident Christian Wulff die CDU rasch einen Nachfolger benennen musste, war ihr Name auch im Rennen. Nun führt ihr Weg vielleicht in eine ganz andere Richtung.