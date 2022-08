Urlaubsgrüße

Wenn die Temperaturen draußen steigen, wäre man manchmal lieber am Strand als im Klassenraum. Oder in den Bergen, oder an einem idyllischen See, oder … Mit unserem Unterrichtsvorschlag holen Sie das Urlaubsgefühl in den Klassenraum. Sprechen Sie mit den Lernenden über verschiedenen Urlaubsziele, Sehenswürdigkeiten, Aktivitäten vor Ort und das Wetter und trainieren Sie die entsprechenden Redemittel durch das Schreiben von Postkarten.



So können Sie vorgehen:

Verteilen Sie das Arbeitsblatt mit den beiden Postkartenmotiven. Tauschen Sie sich nun im Plenum mit den Lernenden aus. Welche Motive und Sehenswürdigkeiten sind zu sehen? Sammeln Sie dabei unbekannte Wörter und Begriffe an der Tafel. Nun sollen sich alle Lernenden zwei Postkarten aussuchen, ausschneiden und jeweils mit einem Empfänger versehen. Anschließend sollen sie jeweils einen kurzen, zum Motiv der Karte passenden Gruß verfassen und auf die Rückseite schreiben. In dem kleinen Text sollen alle Sehenswürdigkeiten, die auf der Karte abgebildet sind, thematisiert werden. Außerdem soll etwas über das Wetter gesagt werden. Sammeln Sie alle Postkarten an der Tafel oder einer Stellwand. Einige Beispiele können im Plenum vorgelesen werden.

Bitten Sie die Lernenden anschließend, sich an ihren schönsten Urlaub zu erinnern oder sich einen perfekten Urlaub an einem Ort ihrer Träume auszumalen. Nun sollen sie passend dazu eine eigene Postkarte entwerfen und einen kurzen Gruß auf die Rückseite schreiben. Dabei können sie entweder zeichnen oder Motive aus Reiseprospekten ausschneiden und verwenden. Diese Aufgabe eignet sich ggf. auch als Hausaufgabe. Anschließend tauschen sich die Lernenden paarweise über ihre fiktiven Urlaube aus. Folgende Fragen können dabei unter anderem beantwortet werden:

Wo warst du im Urlaub?

Wie war das Wetter?

Was hast du dort gemacht?



Benötigte Materialien:

Lektion „Wie war dein Urlaub“ (Video)

Arbeitsblatt „Reisen und Wetter“

Schere, Papier, bunte Stifte, Klebstoff

verschiedene Reiseprospekte



Niveaustufe:

A1



Das Format in Kürze:

Der mobile Online-Kurs Nicos Weg wendet sich an Lernende der Niveaustufen A1 bis B1. Sie können den Protagonisten Nico durch unterschiedliche Alltagssituationen begleiten, die der junge Spanier in seiner neuen Heimat Deutschland auf Deutsch meistern muss. Dabei werden besonders die Themen Beruf und Arbeitsmarkt behandelt – etwa, wenn Nico ein Praktikum sucht, an einem Bewerbungsgespräch teilnimmt oder mit einer Jobabsage umgehen muss.

Online-Angebote wie Nicos Weg können Lehrwerke perfekt ergänzen und eignen sich sogar für die Einbindung in den Präsenzunterricht. Damit das ganz einfach gelingt, gibt es zu jeder Lektion Handreichungen für Lehrkräfte. Diese finden Sie als PDF-Anhänge im Online-Kurs. Rufen Sie einfach im jeweiligen Lektionsmenü den Bereich „Extras“ auf. Das Aktivitätenbuch bietet besonders spielerische und kreative Unterrichtsideen, mit denen das Deutschlernen noch mehr Spaß macht!