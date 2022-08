Urlaub im Ferienhaus - alles ist möglich!

Eins wie das andere

Der Wunsch von Urlaubenden nach einer eigenen Unterkunft geht oft auf Kosten der Individualität. Ferienparks wie in Winterberg in Nordrhein-Westfalen sind recht unverhohlen auf Gewinnmaximierung ausgelegt. Die Zahl der Ferienhäuser und -wohnungen in Deutschland hat sich seit 2010 um mehr als ein Drittel erhöht, im vergangenen Jahr waren 11.443 registriert, so viele wie noch nie.