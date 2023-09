Hochwasser und Schlamm bedecken die betroffene Region, die auch "Kornkammer" Griechenlands genannt wird. Hier stehen die meisten Felder teils meterhoch unter Wasser. Was das für die Landwirte und ihre Ernte bedeutet, ist noch kaum abzuschätzen. In griechischen Medien sprachen Fachleute von Schäden in Milliardenhöhe.