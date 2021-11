Video-Thema – Podcast ohne UT

Unterwegs mit einer Mode-Influencerin

Von einer Modenschau zur nächsten, immer in den schicksten Kleidern von Luxus-Labels. Leonie Hannes Leben gleicht einem Traum. Doch was auf ihrem Instagram-Account so leicht aussieht, ist in Wirklichkeit harte Arbeit.

Millionen an Mode interessierte Menschen folgen Leonie Hanne auf Instagram.

