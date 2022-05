Ein U-Boot unter der Erde

Der hohe Stellenwert der Künste macht sich in der Museumsstadt Paris sogar in der Métro bemerkbar. Arts et Métiers liegt unter dem gleichnamigen Museum und der gleichnamigen Hochschule im dritten Arrondissement. Die Wände sind mit Kupferplatten verkleidet und sollen durch angedeutete Bullaugen an Jules Vernes U-Boot "Nautilus" aus seinem Roman "Zwanzigtausend Meilen unter dem Meer" erinnern.