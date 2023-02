Unterrichtsreihe: Studieren in Deutschland

Das Format im Überblick

Mit dem Studium beginnt für viele junge Menschen ein neuer Lebensabschnitt mit vielen Freiheiten. Die meisten müssen aber auch zum ersten Mal ihren Alltag komplett selbst organisieren. Mit den Materialien dieser Unterrichtsreihe (Audios, Texte, Bilder) können Sie verschiedene Aspekte des Themas „Studieren in Deutschland“ aufgreifen und den Unterricht kommunikativ und abwechslungsreich gestalten. Alle Materialien sind für Lernende auf dem Sprachniveau B1 bis B2 konzipiert. Die Unterrichtsreihe umfasst 10 Kapitel mit jeweils einem ausgearbeiteten Konzept für eine Unterrichtsstunde (45 Minuten) und einem thematischen Schwerpunkt. Die einzelnen Kapitel bauen nicht aufeinander auf, sodass auch einzelne Unterrichtsentwürfe herausgegriffen werden können.

Wie sieht die deutsche Hochschullandschaft aus? Wie sind Studiengänge aufgebaut und welche Zulassungsvoraussetzungen gibt es? Wie wohnen Studierende in Deutschland und wie finanzieren sie ihr Studium? Diese und weitere Fragen rund um Studienorganisation und studentisches Leben in Deutschland werden in der vorliegenden Unterrichtsreihe aufgegriffen. Die Unterrichtsentwürfe mit vielfältigen Materialien und Rechercheaufträgen eignen sich hervorragend dazu, Lernenden einen authentischen Eindruck vom Studentenleben in Deutschland zu vermitteln. Rollenspiele und Diskussionen vermitteln und trainieren das nötige Alltagsvokabular, um sich an einer deutschen Universität zurechtzufinden.

Jedes Kapitel besteht aus mehreren einsatzfertigen Arbeitsblättern, einem Kommentar für Lehrende sowie einem tabellarischen Stundenüberblick.

Erwerb und Training von fachbezogener Diskursfähigkeit

Themen: Universitätslandschaft, Studienorganisation und studentisches Leben in Deutschland

Rechercheaufträge

