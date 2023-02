Unterrichtsreihe: Kunst im DaF-Unterricht

Das Format im Überblick

Das Thema „Kunst“ ist hervorragend geeignet, um Unterrichtsstunden kreativ und projektorientiert zu gestalten. Es lohnt sich also, sich bei der Gestaltung des DaF-Unterrichts von Inhalten und Methoden aus dem Kunstunterricht inspirieren zu lassen. Im Sinne eines fächerübergreifenden Unterrichts bietet die vorliegende Reihe ausgearbeitete Konzepte für Unterrichtsstunden auf den Niveaustufen A2 bis C1. Die insgesamt 17 Kapitel bieten in der Regel jeweils Stoff für eine oder zwei Unterrichtsstunden (45 bis 90 Minuten) und können sowohl einzeln als auch aufeinander aufbauend eingesetzt werden.

Bilder ergänzen, Wort-Bild-Collagen erstellen oder Stühle erzählen lassen – das sind nur einige der Ideen für den Einsatz von Inhalten und Methoden aus dem Fach Kunst im Fremdsprachenunterricht. Vorbereitende Übungen führen die Lernenden an die Auseinandersetzung mit Kunstwerken heran, weiterführende Arbeitsvorschläge bieten Gesprächsanlässe und regen dazu an, Kunstwerke als visuelle Texte zu begreifen. Die Lernenden trainieren so, sich über kulturelle Aspekte auszutauschen und sich mit ästhetischen, aber auch mit gesellschaftlichen Fragen auseinanderzusetzen.

Jedes Kapitel besteht aus mehreren Arbeitsblättern, die ohne weitere Bearbeitung im Unterricht eingesetzt werden können, sowie einem Kommentar für Lehrende.

Erwerb und Training von fachbezogener Diskursfähigkeit

Themenfeld: Kunst, Kultur und Ästhetik

