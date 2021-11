COP26: Startschuss für Augmented-Reality-Format der Umwelt- und Hindi-Redaktion

"How to chat to your grandad about climate change" – so lautet die Instagram-Reels-Reihe der DW-Umweltredaktion und Hindi-Redaktion. Im Fokus: ein ungewöhnlicher Rollentausch mithilfe eines Augmented-Reality-Filters.