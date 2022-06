Unter Druck - Pressefreiheit in Hongkong

Die Reportage soll zeigen, wie es um die Pressefreiheit in HK derzeit bestellt ist. Der eine Protagonist versucht als unabhängiger Journalist mit einer kleinen eigenen Radio-Plattform, die Fahne der Freiheit hochzuhalten. Der andere hat seinen Beruf als Journalist vorläufig an den Nagel gehängt. Stattdessen hat er nun einen Buchladen eröffnet, der auch als Treffpunkt dienen soll für andere Ex-Journalisten und Regimekritiker. Beide Protagonisten stehen jeweils für einen Trend in Hongkong: Die einen versuchen als Einzelkämpfer, für die Pressefreiheit zu streiten, die anderen haben mehr oder weniger resigniert.

Sendezeiten:



DW Deutsch

Neu-Delhi UTC +5,5 | Bangkok UTC +7 | Hongkong UTC +8



DW Deutsch+

