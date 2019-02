Unser Lied für Israel: S!sters singen für Deutschland beim ESC

Das Voting war ein Krimi - mit Happy End für das Duo S!sters und ihren Song "Sister". Nur für den ESC haben sich Carlotta Truman und Soulsängerin Laurita zusammengetan. Sie sangen das einzige Lied, das von einem extra für den ESC gebuchten Komponistenteam geschrieben wurde. Ihre Powerpop-Ballade kam beim Publikum und den Experten gleichermaßen gut an.

Musikalisch waren die Beiträge abwechslungreich - allerdings auch ziemlich balladenlastig. Im Zwischenprogramm sorgte Michael Schulte für einen Tempowechsel und brachte einen Song, bei dem zum ersten Mal an diesem Abend die Beine wippten. Auch die ESC-Siegerin von 2010, Lena, sowie die Band Revolverhead sorgten für Stimmung. Rockveteran Udo Lindenberg sang ein Duett mit Andreas Bourani.

Linda Zervakis (li) und Barbara Schöneberger führten frech und fröhlich durch die Show

Aufwändiges Auswahlverfahren

Nach den vielen Pleiten der Vorjahre hatte sich der federführende Sender NDR unter der Leitung von Unterhaltungschef Thomas Schreiber schon für den ESC in Lissabon (2018) für ein neues Auswahlverfahrenstark gemacht:

Im vergangenen Jahr haben alle den richtigen Riecher bei Michael Schulte gehabt - und dennoch waren sie von dem Erfolg Schultes überrascht: Niemand hätte gedacht, dass er so gut abschneiden würde. Mit "You let me walk alone" belegte er in Lissabon den 4. Platz und wurde gefeiert wie ein Sieger.

Das hat sich also bewährt - und alle Teilnehmer des heutigen Abends sind durch die gleiche Maschinerie gelaufen: Bewerbung, Songwriter-Camp, Proben, Proben, Proben. Das hat sich gelohnt: Alle haben an diesem Abend einen guten Job abgeliefert und für eine breite musikalische Vielfalt gesorgt. Nun müssen S!sters zeigen, wie sie sich im starken internationalen Teilnehmerfeld bewähren. Denn die Konkurrenz ist auch 2019 wieder sehr stark.

Die Mitbewerber

Australien schickt mit Kate Miller-Heidke eine Opernsänerin nach Tel Aviv. "Zero Gravity" ist ein dick produzierter Popsong, in dem die Sängerin ihren glockenhellen Sopran herumflattern lässt wie die "Königin der Nacht" in Mozarts Zauberflöte. Sicherlich war es auch nicht ganz unabsichtlich, dass ihre Bühnenshow und das Outfit an die berühmte Opernfigur erinnern. Die ESC-Fans feiern den Song jetzt schon. So wie sie auch die Popballade des Briten Michael Rice feiern. Sein "Bigger Than Us" ist ein ESC-Song wie er im Buche steht. Aus Tschechien kommt der junge Lake Malawi, der mit einem ähnlich poppigen Elektrosong kommt wie sein Vorgänger Mikolas Josef im letzten Jahr. Spanien wird in Tel Aviv mit einem bunten schnellen Merengue für Stimmung sorgen.

Bilal Hassani singt für Frankreich

Für Frankreich wird der 19-jährige Bilal Hassani in Israel antreten. Der Youtuber hat den französischen Vorentscheid deutlich gewonnen und fordert in "Roi" auf deutsch und englisch sein Recht auf ein selbstbestimmtes Leben als schwuler Mann ("Wenn ich aufstehe, dann werde ich ein König sein"). Er war nach seinem Coming Out in Frankreich einer heftigen Welle von Cyber-Mobbing bis hin zu Morddrohungen ausgesetzt. Er ist marokkanischer Abstammung - sein Vorbild ist Österreichs ESC-Sieger von 2014: der Sänger Thomas Neuwirth, der als Kunstfigur Conchita Wurst in dem Song "Rise Like A Phoenix" ein ähnliches Statement gebracht hatte.

Nicht italienisch genug?

Beim Sanremo-Festival gewann Allessandro Mahmoud das Ticket nach Tel Aviv. Das gefiel nicht allen Italienern. Reaktionen kamen sogar aus der obersten Politik-Etage: Italiens Innenminister Matteo Salvini - Parteichef der rechtspopulistischen Lega Nord - ätzte auf Twitter gegen Mahmoud und hätte lieber den Sänger Ultimo vorne gesehen, der eine echte italienische Schnulze dargeboten hatte.

Italiens Innenminister Salvini hat etwas gegen Mahmouds Herkunft

So sah es auch ein Großteil des Publikums in Sanremo. Viele Italiener stört Mahmouds Abstammung: Sein Vater ist Ägypter, seine Mutter stammt aus Sardinien. Der Jury war das egal, sie bewertete den Song nach seinen musikalischen Vorzügen - und die sind enorm. Gute Stimme, tolles Arrangement: So einen starken Song hatte Italien lange nicht mehr für den ESC zu bieten. Selbstbewusst trat Mahmoud denn auch auf der Pressekonferenz nach seinem Sieg auf: Er sei Italiener, sonst nix.

Wiedersehen mit Sergey Lazarev

Der russische Superstar Sergey Lazarev will es nochmal wissen: Mit seiner spektakulären Show war er vor drei Jahren in Stockholm knapp hinter der Ukrainerin Jamala und der Australierin Dami Im auf dem dritten Platz gelandet. Diesmal wird Russland nichts dem Zufall überlassen und setzt auf ein bewährtes Songwriter-Team mit ESC-Erfahrung.

Sergey Lazarev mit Flügeln in Stockholm 2016

Sicher wird Lazarev wieder alles an Show auffahren, was möglich ist.

Aus Lettland kommt ein butterweicher Folksong: Das Duo Carousel wird das feierwütige ESC-Publikum mit der ruhigen Akustik-Ballade "That Night" für drei Minuten verzaubern - ganz ohne Windmaschinen und Pyro.

Alles in allem zeigt sich schon jetzt, dass die 42 Teilnehmerländer des 64. Eurovision Song Contest für viel Abwechslung sorgen werden.

Am 9. März stehen alle 42 Kandidaten fest

Noch sind nicht alle ESC-Kandidaten ermittelt; Schweden entscheidet als letztes Teilnehmerland im Finale des Melodifestivals am 9. März. Das Land hat bereits große Erfolge in der Geschichte es ESC zu verbuchen: 40 Mal in den Top Ten - und sechs Mal auf dem Siegertreppchen - Platz zwei in der Gesamtwertung hinter Irland mit insgesamt sieben Siegen. Deutschland hat den Wettbewerb bisher zweimal gewonnen: 1982 mit Nicole und "Ein bisschen Frieden" sowie 2010 mit Lena und "Satellite".