Unschuldige Opfer: kriegstraumatisierte Kinder in Lviv

Gerade für die Kinder in der Ukraine ist die Gewalt und Zerstörung, die sie erleben müssen, unerklärlich. Manche machen sogar sich selbst dafür verantwortlich, wie die Deutsche Welle bei einem Besuch in einer psychiatrischen Kinderklinik in Lviv erfährt.