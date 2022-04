Union Berlin feiert Heimsieg gegen Köln

Union Berlin setzte sich am Freitagabend zum Auftakt des 28. Spieltags mit 1:0 (0:0) gegen den 1. FC Köln durch. Dank des zweiten Sieges im achten Spiel seit dem Weggang von Max Kruse zogen die Berliner in der Tabelle der Fußball-Bundesliga mit nunmehr 41 Punkten an den Rheinländern (40) vorbei.

Top-Torjäger Taiwo Awoniyi machte den Sieg der Unioner in der 49. Minute mit seinem zwölften Saisontreffer perfekt. Die Kölner mussten vor 22.012 Zuschauern im ausverkauften Stadion an der Alten Försterei unter anderen auf ihren erkrankten Torjäger Anthony Modeste verzichten.

Der 28. Bundesliga-Spieltag im Überblick:

1. FC Union Berlin - 1. FC Köln 1:0 (0:0)

Tore: 1:0 Awoniyi (49.)

Eintracht Frankfurt - SpVgg Greuther Fürth -:-

Bayer 04 Leverkusen - Hertha BSC -:-

SC Freiburg - FC Bayern München -:-

TSG Hoffenheim - VfL Bochum -:-

Arminia Bielefeld - VfB Stuttgart -:-

Borussia Dortmund - RB Leipzig -:- (18:30 Uhr MESZ)

FC Augsburg - VfL Wolfsburg -:- (So. 15:30 Uhr MESZ)

Borussia Mönchengladbach - FSV Mainz 05 -:- (17:30 Uhr MESZ)