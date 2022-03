DW Nachrichten

Ungarn: Wahlkampf im Schatten des Ukraine-Kriegs

Ungarn grenzt an die Ukraine, vermeidet aber bisher eine Verurteilung Russlands für den Angriff auf den Nachbarn. Ungarns Ministerpräsident Orban will weder Waffen an Kiew liefern, noch russisches Öl und Gas boykottieren. Das stößt immer mehr auf Kritik - nicht nur in der EU.