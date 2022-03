Europa

Ungarn vor den Wahlen: Was zählt auf dem Land?

Am 3. April 2022 wird in Ungarn ein neues Parlament gewählt. Politik spaltet das Land, zerstört Freundschaften und trennt sogar Familien. In einem Dorf in Südwestungarn thematisieren die Mitglieder eines Freundeskreises die bevorstehenden Wahlen - warum Politik ein schwieriges Thema ist und was für die Menschen auf dem Land zählt.