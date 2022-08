Keine leichte Entscheidung

Zurück auf Andras Eordoghs Hof, auf dem sich ein mit Lehm ausgekleideter See befindet. In seinem "Pferdecamp" spielen die Kinder mit den Pferden im kühlen Nass. Der bevorstehende Verkauf seiner Pferde macht ihm zu schaffen. "Ich will sie wirklich behalten", sagt er. "Aber ich betreibe hier seit fast drei Jahrzehnten Landwirtschaft und kann mich nicht an eine so schwere Dürre erinnern."