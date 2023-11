Ungarn: Flucht aus Israel

Ein jüdisches Flüchtlingszentrum in Ungarn nimmt seit dem Angriff der Hamas Familien aus dem Süden Israels auf. Es wurde 2022 für über 600 Juden eingerichtet, die vor dem Krieg in der Ukraine nach Ungarn geflohen waren.

Ukraine: Wiederaufbau trotz Trauer und Krieg

Die Ukrainerin Natalia Olshanska ist nach Saporischschja zurückgekehrt, um ihre Firma wieder aufzubauen. Die Front ist nah, das von Russen besetzte AKW nur 50 Kilometer entfernt. Der Neuanfang ist schwer, Angst und Trauer allgegenwärtig.

Deutschland: Die letzten sozialistischen Schweine

Ein niederländischer Bauer rettet fast ausgestorbene Rassetiere aus einer DDR-Zucht: Die Leicomas. Seit dem Ende der Deutschen Demokratischen Republik ist er ihr wohl letzter Züchter.

Großbritannien: Das Happy-Home – für Frauen

Wer hier wohnen will, muss alt sein und weiblich. In Großbritanniens erster Siedlung nur für ältere Frauen ist die jüngste Bewohnerin über 50, die älteste 94. Männer dürfen kommen – aber nur zu Besuch.

Belgiens Regatta der Kürbisse

Der Kürbis gehört auch in Europa zum Herbst. Es gibt ihn in allen Farben, Formen – und Größen. Die Allergrößten kann man nicht nur essen, sondern ihre Schale auch mal ganz anders nutzen.

