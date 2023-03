Europa

Ungarn: Das Leben in einem Hügelhaus

Erde dämmt, isoliert und ist ein umweltfreundliches Baumaterial. Immer mehr Menschen sind auf der Suche nach solchen nachhaltigen Bautechniken, auch in Ungarn. Das Land ist sehr stark von der Energiekrise und der Inflation betroffen. Wenn man aber in einem Hügelhaus lebe, habe man sehr niedrige Nebenkosten, sagt Szabolcs, der sein Haus vor acht Jahren in der Nähe von Budapest gebaut hat.