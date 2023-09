Bei dem Völkermord an den Tutsi 1994 wurden etwa 800.000 bis 1 Million Menschen getötet. Es gibt viele große und kleine Gedenkorte in Ruanda, die an diese Verbrechen erinnern. Stellvertretend bewerben sich die Orte Nyamata, Murambi, Bisesero und Gisozi um die Aufnahme in die UNESCO-Welterbeliste.