Der Schaum, der sich hier am Ufer wie Gischt am Meer türmt, stamme von abgelagertem Schlamm und Abfällen, sagte Umweltingenieur Ankit Srivastava, ein ehemaliger Berater der Regierung von Delhi, der Nachrichtenagentur Reuters. "Der Schaum ist nicht per se tödlich", so Srivastava. Man sterbe nicht daran, wenn man mit ihm in Berührung komme. "Aber man wird krank."