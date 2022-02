Top-Thema - Archive

Umweltprobleme bei Olympia 2022

Kunstschnee, Wasserverbrauch, Umweltschäden: Neben der Menschenrechtslage in China rückt auch das Thema Nachhaltigkeit immer mehr in den Fokus der Kritik an den Olympischen Spielen in Peking.

Ohne Kunstschnee wäre das Skifahren bei den Olympischen Spielen 2022 nicht möglich.

