Lebensart

Umfrage: Zu welchem Anlass verkleiden Sie sich gern?

Im Februar geht der Karneval in seine heiße Phase. In Europa feiert man die "fünfte Jahreszeit" meist in fantasievollen Verkleidungen. Schlüpfen Sie auch gern in andere Rollen? Zu welchem Fest tragen Sie ein Kostüm?

Sich in einen ganz anderen Charakter zu verwandeln - zumindest für einen Tag - macht Faschingsfans viel Spaß. Seit Jahrhunderten kostümieren sich Millionen Menschen in der Karnevalszeit und feiern ausgelassen, bevor die Fastenzeit beginnt. Die Bilder des venezianischen Karnevals zum Beispiel mit seinen aufwendigen Kostümen und kunstvollen Masken sind weltweit bekannt. Aber verkleiden kann man sich auch zu anderen Anlässen - etwa zu Halloween oder zu einer Mottoparty. Wir möchten von Ihnen wissen, wann Sie gern ein Kostüm tragen! Machen Sie bei unserer Umfrage mit, und mit etwas Glück gehört Ihnen bald eine Armbanduhr im exklusiven Euromaxx-Design. Zu diesem Anlass trage ich gern ein Kostüm: - Karneval

- Halloween

- Mottoparty

- Weihnachten

- etwas anderes: Einsendeschluss ist der 28. Februar 2020, 12 Uhr UTC. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Glück!

