Umfrage: Wo sind Sie bei schönem Wetter am liebsten?

Sonne und schönes Wetter locken viele Menschen in der Sommerzeit nach draußen. In Europa sind zu dieser Jahreszeit besonders Picknicke mit Freunden und Familie in Parks sehr beliebt. Kein Wunder, denn das gesellige Miteinander hat hier eine lange Tradition. Dieser Brauch ist bereits seit dem Mittelalter bekannt. Die britische Königin Victoria machte das Essen im Freien sogar regelmäßig zu einem großen Event. Bis heute ist das Picknick ein wichtiger Bestandteil der europäischen Kultur.

Wo halten Sie sich bei schönem Wetter in Ihrer Freizeit gerne auf?

Schreiben Sie uns! Wir sind gespannt auf Ihre Antworten. Mit etwas Glück erhalten Sie eine stylische Picknickkühltasche, eine große Picknickdecke ist natürlich auch dabei.

Hier verbringe ich bei schönem Wetter am liebsten meine Zeit:

Einsendeschluss ist der 29. Juli 2022, 12 Uhr UTC. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Glück!