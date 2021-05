Umfrage: Wie genießen Sie Ihren Kaffee am liebsten?

Die Europäer sind weltweit Spitzte beim Kaffeekonsum. Ganz vorne liegen die Finnen, von denen jeder statistisch gesehen 1300 Tassen jährlich trinkt. In Deutschland ist es nur rund die Hälfte. In der Region, in der der Kaffee also am meisten getrunken wird, wird er aber eigentlich nicht angebaut, weil das Klima es nicht hergibt - mit einer Ausnahme. Auf Gran Canaria befindet sich das einzige Kaffeeanbaugebiet Europas. Die Insel gehört zu Spanien und ist die drittgrößte der Kanaren, die wie ein Außenposten Europas westlich von Afrika liegen. Vom Ort Agaete aus erstreckt sich das Tal, in dem der Kaffee wächst.



Wir möchten von Ihnen wissen: Wie genießen Sie Ihren Kaffee am liebsten? Wir sind gespannt auf Ihre Antworten. Unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern verschenken wir ein Exemplar des neuen Euromaxx-Buchs "111 extreme Orte in Europa, die man gesehen haben muss".



Ich mag am liebsten: ...

Einsendeschluss ist der 07. Mai 2021, 12 Uhr UTC. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Glück!