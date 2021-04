Umfrage: Welches Souvenir ist typisch für Ihr Land?

Der Schwarzwald im Südwesten Deutschlands zählt zu den Hochburgen der europäischen Uhrenmacher. Die Region ist weltberühmt für die Kuckucksuhr –Verkaufsschlager und Touristenattraktion zugleich. Rund neun Millionen Menschen besuchen jährlich das Urlaubsgebiet.



Besonders beliebt ist ein Ausflug nach Triberg. In der kleinen Stadt werden nicht nur die originalen Schwarzwälder Kuckucksuhren hergestellt. Hier steht auch das größte Exemplar der Welt. Die Uhr besteht aus einem kompletten Haus und ist begehbar. Zwei Uhrmacher haben fünf Jahre lang daran getüftelt. 4,50 Meter mal 4,50 Meter misst allein das Uhrwerk. 1994 wurde die Uhr der Superlative fertiggestellt. Eine technische Meisterleistung – und Weltrekord!



Jetzt möchten wir von Ihnen wissen: Welches Souvenir ist typisch für Ihr Land? Unter allen Teilnehmern verschenken wir ein Exemplar des neuen Euromaxx-Buchs „111 extreme Orte in Europa, die man gesehen haben muss".



Ein beliebtes Souvenir in meinem Land ist: (eigene Angabe)



Einsendeschluss ist der 16. April 2021, 12 Uhr UTC. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Glück!