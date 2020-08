Umfrage: Welches ist Ihr liebstes Fabelwesen?

Eines der bekanntesten Fabelwesen ist das Einhorn. Schon in der Antike wird ein sagenhaftes Tier in Pferde- oder Ziegengestalt mit einem geraden Horn in der Stirnmitte erwähnt. Bis heute beflügelt das Einhorn die menschliche Fantasie. Es gilt als Symbol für das Gute.



Schwäbisch Gmünd ist Deutschlands heimliche Einhorn-Hauptstadt. Die süddeutsche Gemeinde trägt das Einhorn seit dem 13. Jahrhundert im Stadtwappen, und das Fabelwesen hat überall seinen Spuren hinterlassen. Es taucht nicht nur auf Urkunden und Flaggen auf, sondern auch an vielen öffentlichen Gebäuden.



Jetzt möchten wir gern von Ihnen wissen: Welches ist Ihr liebstes Fabelwesen? Wir sind gespannt auf Ihre Antworten. Mit etwas Glück erhält einer der Teilnehmer eine Armbanduhr im exklusiven Euromaxx-Design.



Das ist mein Lieblingsfabelwesen:

Feedback

Feedback

Feedback

Feedback

Feedback

Feedback

Feedback

Einsendeschluss ist der 14. August 2020, 12 Uhr UTC. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Glück!