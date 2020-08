Umfrage: Welches ist Ihr Lieblingsinstrument?

Die Freude am Musizieren spielt in der Evolution der Menschheit eine wesentliche Rolle. Im südlichen Sachsen, in der Kleinstadt Markneukirchen und in der umliegenden Region, werden seit mehreren Jahrhunderten Musikinstrumente gebaut. Der sogenannte "Musikwinkel" gilt als Europas Zentrum für Instrumentenbau und seit 2014 als immaterielles Unesco-Kulturerbe. Rund 100 Betriebe fertigen in Handarbeit und mit höchster Präzision unterschiedlichste Musikinstrumente her. Der Bassist von Metallica, Robert Trujillo, hat sein Instrument schon mal persönlich abgeholt. Vogtländische Musikinstrumente werden weltweit in Orchestern, von Bands und Solisten gespielt.



Jetzt möchten wir gern von Ihnen wissen: Welches ist Ihr Lieblingsinstrument?



Geige

Trompete

Klavier

Gitarre

Saxophon

Schlagzeug

ein anderes Instrument:



